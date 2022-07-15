«The Artist’s Label»: Вышивальщица зарабатывает, делая портреты домашних питомцев на заказ

Рукодельнице Лорен Рид удалось превратить своё любимое увлечение в способ зарабатывать деньги, и помогло женщине её удивительное мастерство.

Началось всё с того, что Лорен, научившаяся вышивать, тренировалась, делая портреты одной знакомой собаки.

Когда всё стало получаться, мастерица подготовила всем друзьям рождественские подарки, вышив изображения их любимых домашних питомцев.

Лорен вспоминает, что ей доставляло удовольствие каждое мгновение, проведённое за такой работой, а все знакомые пришли от сувениров в восторг.

В течение последних двух лет рукодельница помнила, что нет пределов совершенству, и усердно практиковалась, заодно открыв свой собственный бизнес под названием «The Artist’s Label».

Теперь любой владелец «пушистого малыша» (так Лорен называет наших четвероногих друзей) может обратиться к мастерице и получить портрет своего любимца.