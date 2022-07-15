Путин уволил Рогозина с поста главы Роскосмоса
Президент России Владимир Путин снял главу корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина со своей должности
Президент Российской Федерации Владимир Путин своим приказом освободил от занимаемой должности главу компании Роскосмос Дмитрия Рогозина.
На данный момент доподлинно неизвестно, какую должность Рогозин будет занимать в дальнейшем, но уже есть определенные слухи.
Ранее российские средства массовой информации писали, что Рогозина могут назначить куратором подконтрольных России территорий Украины.
Также прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Рогозин в скором времени будет трудоустроен.
Опубликовано: Николай Скира
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