Молодожёны поженились три раза в трех разных местах меньше чем за год

Героиня этой истории рассказала, что всегда знала, что хочет провести со своим любимым всю жизнь, но вот о свадьбе она как-то не задумывалась.

когда предложение руки и сердца было сделано, перед парой встала масса вопросов. Одним из главных стал вопрос — где именно проводить церемонию.

Дело в том, что женщина родом из Аргентины, а её любимый — из штата Мэн (США). Паре хотелось бы, чтобы на их совместном празднике присутствовали все, кого они любят и ценят, так что решено было провести не одну свадьбу, а целых три.

В тот момент, когда будущие супруги решили пожениться, они находились в Нью-Йорке (США), так что первая свадьба состоялась там. Невеста заказала платье и туфли через интернет, а жених купил букет в близлежащем цветочном магазине и нарядился в обычный костюм.

Церемонию провели в Чёрную пятницу, ведь влюблённые справедливо рассудили, что в этот день все занимаются шопингом, и мэрия будет пуста.

По завершении бракосочетания молодожёны с гостями отправились в бар, в котором до этого частенько проводили время, и вечеринка с коктейлями и лёгким ужином полностью удалась.

Вторая свадьба состоялась в Уругвае, где влюблённые часто проводили отпуск.

Тут пришлось потратить немного больше времени на планирование, но зато церемония (включая религиозную католическую) была проведена на пляже, так что наши герои избежали больших трат за аренду помещения.

Ну, а третья свадьба состоялась в Мэне, где живёт мама супруга. Пожилая женщина тяжело больна и не в состоянии совершать путешествия.

Ей всегда хотелось, чтобы свадьба сына была проведена на открытом воздухе, и мечта свекрови о торжестве в сельском стиле была исполнена. Что ж, теперь наши герои полностью довольны.

Поженившись три раза меньше чем за год, они не только получили массу впечатлений, но и уважили всех друзей и родственников, которые сумели побывать если не на всех церемониях, то как минимум на одной из них.