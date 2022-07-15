Мама, чей сын получил приглашение на вечеринку, узнала, что ей придётся заплатить за вход на праздник
Героиня этой истории рассказала, что несколько недель назад её сынишка получил приглашение на день рождения друга.
Мать семейства из Великобритании помогла отпрыску подготовиться к празднику и выбрать подарок для именинника.
И вот теперь, когда до вечеринки остались считанные дни, выяснилась довольно неприятная подробность. Женщина получила сообщение от родителей виновника торжества.
Те уведомили, что праздник состоится в развлекательном центре, и все детишки младше восьми лет должны быть в сопровождении родителей.
В этом не было бы ничего такого уж страшного, если бы не тот факт, что за вход в детский центр нашей героине придётся заплатить, и билет стоит 25 фунтов.
Своими переживаниями дама поделилась с пользователями соцсетей, и те полностью разделили её возмущение.
О таких вещах надо предупреждать в момент приглашения, а не за несколько дней до вечеринки.
В любом случае, матери придётся раскошелиться — ведь как теперь объяснить сыну, что он рискует не попасть на праздник из-за экономии?
Опубликовано: Антон Райт
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