Пелагея объявила об отмене концерта по причине смерти гитариста группы

Концерт группы "Пелагея" не состоится 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ. Причиной отмены выступления является смерть одного из участников коллектива - гитариста Павла Дешуры.

Известная российская певица Пелагея сообщила о кончине гитариста Павла Дешуры, который выступал в составе её музыкального коллектива.

Павел Дешура - российский гитарист, музыкальный руководитель и бэк-вокалист группы «Пелагея». В группе с момента создания.

Из мужского состава группы - самый молодой участник. Победитель разных престижных конкурсов исполнителей на классической гитаре. Как и Пелагея Ханова, Павел Дешура участвует в программе "Новые Имена Планеты".

О трагедии российская исполнительница сообщила в своих социальных сетях.

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По этой причине выступление 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ не состоится. Там же сообщается...

Концерт 5 августа в Зеленом театре не состоится, о деталях объявим дополнительно. Мы сами еще ничего не понимаем.

Фанаты музыкального коллектива выразили соболезнования по поводу смерти гитариста группы.