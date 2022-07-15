Пелагея объявила об отмене концерта по причине смерти гитариста группы
Концерт группы "Пелагея" не состоится 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ. Причиной отмены выступления является смерть одного из участников коллектива - гитариста Павла Дешуры.
Известная российская певица Пелагея сообщила о кончине гитариста Павла Дешуры, который выступал в составе её музыкального коллектива.
Павел Дешура - российский гитарист, музыкальный руководитель и бэк-вокалист группы «Пелагея». В группе с момента создания.
Из мужского состава группы - самый молодой участник. Победитель разных престижных конкурсов исполнителей на классической гитаре. Как и Пелагея Ханова, Павел Дешура участвует в программе "Новые Имена Планеты".
О трагедии российская исполнительница сообщила в своих социальных сетях.
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Полиорганная недостаточность - тяжёлая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем, развивающаяся как терминальная стадия большинства острых заболеваний и травм.
По этой причине выступление 5 августа в Зеленом театре на ВДНХ не состоится. Там же сообщается...
Концерт 5 августа в Зеленом театре не состоится, о деталях объявим дополнительно. Мы сами еще ничего не понимаем.
Фанаты музыкального коллектива выразили соболезнования по поводу смерти гитариста группы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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