Россия ввела ответные санкции против 384 японских депутатов

Российская Федерация ввела новые санкционные ограничения в отношении депутатов японского парламента.

Российская Федерация объявила о введении санкций в отношении всех депутатов японского парламента. Всего под ограничения попали 384 японских депутата.

Данные меры стали ответом на санкции Японии, которые правительство в Токио ввело против депутатов Российской Государственной думы.

Отметим, что отношения между Японией и Россией стали ухудшаться после того, как страна начала вводить санкции против России.

Опубликовано: Николай Скира

 

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