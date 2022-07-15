Россия ввела ответные санкции против 384 японских депутатов

Российская Федерация ввела новые санкционные ограничения в отношении депутатов японского парламента.

Российская Федерация объявила о введении санкций в отношении всех депутатов японского парламента. Всего под ограничения попали 384 японских депутата.

Данные меры стали ответом на санкции Японии, которые правительство в Токио ввело против депутатов Российской Государственной думы.

Отметим, что отношения между Японией и Россией стали ухудшаться после того, как страна начала вводить санкции против России.