Рыба-долгожительница, живущая в аквариуме, считается самой старой в мире

Эта удивительная рыба, которая живёт при музее Сан-Франциско (Калифорния, США), считается самой старой аквариумной рыбой в мире.

Утверждается, что легендарный Мафусаил дожил до 969 лет, и хотя рыбина не может похвастаться столь впечатляющим долголетием, биологи из Калифорнийской академии наук уверены, что рыбе не меньше 90 лет.

Мафусаил является австралийской двоякодышащей рыбой (или рогозубом) и был привезён в музей в 1938 году.

Эти рыбы имеют и жабры, и лёгкие, а потому они считаются связующим эволюционным звеном между наземными и подводными обитателями.

Правда, биологи затрудняются сказать, является ли Мафусаил самцом или самкой.

Для анализа нужно было бы взять образец крови, но никто не хочет беспокоить старичка (или старушку). Планируется заняться крошечным образцом плавника и по нему попытаться определить как пол рыбы, так и её более точный возраст.

Впрочем, Мафусаил даже не догадывается, каким интересным созданием является.

Он ведёт в аквариуме спокойную и размеренную жизнь и очень любит, когда ему гладят животик. Также рыбина отлично питается, и её рацион включает рыбу, моллюсков, креветок, дождевых червей, а также ежевику, виноград и листья салата.

Кроме того, плавучий гурман недавно открыл для себя инжир — но только свежий, ведь на сушёный или замороженный рыба даже внимания не обратит.