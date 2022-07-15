Утопив машину в замёрзшей реке, автомобилистка сделала селфи на память

Жителям Манотика (Канада), оказавшимся возле реки Ридо, оставалось только удивляться, глядя на развлечение, которое придумала себе некая женщина.

Автомобилистка выехала на машине на лёд и принялась разъезжать по замёрзшей реке, привлекая к себе немало внимания. Но всему приходит конец, и машина всё-таки проломила лёд и начала погружаться в воду.

Хорошо ещё, что Захари Кинг, живущий поблизости, заранее заподозрил, чем всё закончится, и подготовил лодку для спасения безрассудной незнакомки. Но дама сумела всех удивить даже во время спасательной операции.

Прежде чем сесть в поплывшую лодку, водительница взобралась на тонущее транспортное средство и сделала селфи на память.

Полиция предъявила женщине, чьё имя не разглашается, обвинение в небезопасной эксплуатации автомобиля, но обвиняемая призналась, что ни о чём не жалеет и ни в чём не раскаивается.

Рассказывая о причинах своего чудачества, автомобилистка заявила, что просто хотела повеселиться.