Заключённый в Нбю-Дели проглотил мобильный телефон, чтобы его не отняли

Мужчине, отбывающему наказание в тюрьме Тихар (Нью-Дели, Индия), потребовалась срочная медицинская помощь.

Всё началось во время ежедневного обхода камер.

Охранники заметили, что один из заключённых как-то подозрительно себя повёл — по сути, мужчина запаниковал, как будто его вот-вот должны были застукать с каким-то предметом, запрещённым в стенах тюрьмы.

Охрана не может пожаловаться на отсутствие опыта в общении с заключёнными, а потому человека, слишком подозрительно себя ведущего, отправили к врачу на рентген.

Там-то и выяснилось, что мужчина и впрямь попытался спрятать «контрабандный» мобильный телефон, проглотив его.

Устройство было удалено с помощью эндоскопии, вот только доктор рассказал, что глотание телефонов становится чуть ли не эпидемией — это был десятый аппарат, который он удалил из желудков заключённых за последнее время.

Тюремная администрация планирует установить по периметру здания вышки, глушащие сигналы сотовой связи.

Тогда людям, отбывающим наказание за решёткой, не будет смысла обзаводиться мобильными телефонами и глотать их в случае опасности.