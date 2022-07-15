Нанеся лосьон для загара, женщина сделалась зелёной и не огорчилась а выложила все в соцсети

В какой-то момент Девон Биркетт, поглядевшись в зеркало, решила что-то сделать со своим цветом кожи.

Жительница Камбрии (Англия) с неудовольствием отметила, что так бледна, что похожа на привидение.

Вот только нанесение лосьона для искусственного загара сделало 25-летнюю женщину куда пострашнее призрака, ведь она призналась, что стала похожа на всемирно известного огра из фильма «Шрек».

Неприятности начались в тот момент, когда Девон, державшая лосьон на коже, бросила взгляд на свою ногу и увидела не загар, а эффектный цвет хаки. Именно такой зеленоватый оттенок приобрела вся кожа нашей героини.

К счастью, 20-минутный душ и интенсивное использование скрабов справились с косметической бедой.

Девон рассказала, что теперь она и впрямь слегка загорелая, а несносная зелень если и видна, то совсем чуть-чуть.

Хотя женщина со смехом добавила, что, увидев в зеркальном отражении свой зелёный облик, она еле справилась с шоком.