Нанеся лосьон для загара, женщина сделалась зелёной и не огорчилась а выложила все в соцсети
В какой-то момент Девон Биркетт, поглядевшись в зеркало, решила что-то сделать со своим цветом кожи.
Жительница Камбрии (Англия) с неудовольствием отметила, что так бледна, что похожа на привидение.
Вот только нанесение лосьона для искусственного загара сделало 25-летнюю женщину куда пострашнее призрака, ведь она призналась, что стала похожа на всемирно известного огра из фильма «Шрек».
Неприятности начались в тот момент, когда Девон, державшая лосьон на коже, бросила взгляд на свою ногу и увидела не загар, а эффектный цвет хаки. Именно такой зеленоватый оттенок приобрела вся кожа нашей героини.
К счастью, 20-минутный душ и интенсивное использование скрабов справились с косметической бедой.
Девон рассказала, что теперь она и впрямь слегка загорелая, а несносная зелень если и видна, то совсем чуть-чуть.
Хотя женщина со смехом добавила, что, увидев в зеркальном отражении свой зелёный облик, она еле справилась с шоком.
Опубликовано: Антон Райт
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