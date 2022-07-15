Кузнец, сделавший джип из металлолома, получил в подарок новую машину

Даттатрая Лохар, кузнец из деревни Девраштре (Индия), привлёк к себе большое внимание пользователей интернета.

Умелец соорудил самодельный джип, использовав металлолом и старые детали от автомобилей.

Творение мастера получилось не особенно эстетичным и уступало по качествам обычным джипам, сошедшим с заводских конвейеров, но оно уж точно оказалось способно принести своему создателю славу.

Популярность стала настолько широкой, что кузнецом и его джипом заинтересовался бизнесмен и миллионер Ананд Махиндра.

Он пожелал сохранить необычную машину в своей исследовательской долине — там находится коллекция самых разных автомобилей, и такое собрание призвано вдохновлять людей на изобретательность.

Чтобы Даттатрая не особенно скучал по своему джипу, взамен ему подарили новенький внедорожник.

Сам изобретатель, и его семейство очень обрадовались неожиданному сюрпризу.