Кузнец, сделавший джип из металлолома, получил в подарок новую машину
Даттатрая Лохар, кузнец из деревни Девраштре (Индия), привлёк к себе большое внимание пользователей интернета.
Умелец соорудил самодельный джип, использовав металлолом и старые детали от автомобилей.
Творение мастера получилось не особенно эстетичным и уступало по качествам обычным джипам, сошедшим с заводских конвейеров, но оно уж точно оказалось способно принести своему создателю славу.
Популярность стала настолько широкой, что кузнецом и его джипом заинтересовался бизнесмен и миллионер Ананд Махиндра.
Он пожелал сохранить необычную машину в своей исследовательской долине — там находится коллекция самых разных автомобилей, и такое собрание призвано вдохновлять людей на изобретательность.
Чтобы Даттатрая не особенно скучал по своему джипу, взамен ему подарили новенький внедорожник.
Сам изобретатель, и его семейство очень обрадовались неожиданному сюрпризу.
Опубликовано: Игнат Ветров
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