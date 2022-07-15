NASA сообщает возобновит полеты с россиянами к Международной космической станции

NASA объявило в пятницу, 15 июля, о возобновлении совместных с россиянами полетов на Международную космическую станцию (МКС).

По утверждению агентства возобновление необходимо, чтобы обеспечить непрерывность работы станции.

Два американских астронавта полетят на борту российской ракеты «Союз» в рамках двух отдельных миссий, первая из которых запланирована на сентябрь 2022 года.

Двое российских космонавтов, также впервые полетят на борту SpaceX.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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