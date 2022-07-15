Невеста не пустила на свадьбу забеременевшую подругу
Любая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всё внимание было сосредоточено на ней. Но некоторые дамы доходят в этом желании до абсурда.
Женщина, анонимно поделившаяся своим необычным «горем» в соцсетях, рассказала, что незадолго до свадьбы узнала, что одна из её подруг забеременела.
На празднике будет множество общих знакомых, и невеста подумала, что приятельница с округлившимся животиком вызовет такой ажиотаж, что все взгляды будут сосредоточены только на ней.
Не помогли даже уверения подруги, объяснившей, что она подобрала специальное платье, чтобы интересное положение не бросалось в глаза.
Невеста в ответ запретила «предательнице», жаждущей вызвать фурор на чужом торжестве, приходить на свадьбу.
Кончилось тем, что теперь ни одна из подруг невесты не хочет с ней разговаривать, и рассерженная дама обвинила в этом, конечно же, беременную приятельницу.
Невеста не получила сочувствие не только от подружек, но и от пользователей соцсетей, которые не поскупились на порицания и даже ругательства насчёт подобного эгоизма.
Некоторые иронично заявили, что подруга и впрямь «обнаглела» — осмелилась забеременеть, не спросив у невесты разрешения.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Организованная группа продала краденые автозапчасти из ФРГ на $3 млн
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Автомобилист, справлявший нужду на обочине, попал в приложение «Google Maps»
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине