Невеста не пустила на свадьбу забеременевшую подругу

Любая невеста хочет, чтобы в день свадьбы всё внимание было сосредоточено на ней. Но некоторые дамы доходят в этом желании до абсурда.

Женщина, анонимно поделившаяся своим необычным «горем» в соцсетях, рассказала, что незадолго до свадьбы узнала, что одна из её подруг забеременела.

На празднике будет множество общих знакомых, и невеста подумала, что приятельница с округлившимся животиком вызовет такой ажиотаж, что все взгляды будут сосредоточены только на ней.

Не помогли даже уверения подруги, объяснившей, что она подобрала специальное платье, чтобы интересное положение не бросалось в глаза.

Невеста в ответ запретила «предательнице», жаждущей вызвать фурор на чужом торжестве, приходить на свадьбу.

Кончилось тем, что теперь ни одна из подруг невесты не хочет с ней разговаривать, и рассерженная дама обвинила в этом, конечно же, беременную приятельницу.

Невеста не получила сочувствие не только от подружек, но и от пользователей соцсетей, которые не поскупились на порицания и даже ругательства насчёт подобного эгоизма.

Некоторые иронично заявили, что подруга и впрямь «обнаглела» — осмелилась забеременеть, не спросив у невесты разрешения.