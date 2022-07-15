Автомобилист, справлявший нужду на обочине, попал в приложение «Google Maps»

Многие люди используют приложение «Google Maps» в качестве ориентира, чтобы планировать поездки и избегать пробок.

Но порой эти виртуальные карты становятся хорошим способом просто прогуляться, совершить путешествие, а заодно и стать свидетелем какого-либо маленького преступления.

Так, например, пользователи смогли полюбоваться на некоего инструктора по вождению из Ситтингбурна (Кент, Англия), который, испытывая потребность помочиться, удовлетворил её на обочине дороги.

Одни люди вознегодовали при виде такого неприличного поведения, другие посмеялись.

Но нашлись также душевные пользователи, которые пожалели мужчину — это же надо было так не вовремя попасть в объектив камеры «Google Maps».