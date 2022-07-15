Организованная группа продала краденые автозапчасти из ФРГ на $3 млн
Сообщается, что банда украла запчасти для автомобилей у поставщика из Карлсруэ и продала их более чем за три миллиона евро.
Федеральная полиция и прокуратура объявили в пятницу, что восемь подозреваемых находятся под стражей.
Сообщается, что пятеро мужчин и одна женщина в течение нескольких месяцев вывозили награбленное в Восточную Европу и продавали его там.
Следователи поймали подозреваемых с поличным, когда они загружали в фургон поддоны с украденными деталями для автомобилей на сумму около 300 000 евро.
Силовики обыскали квартиры подозреваемых и изъяли более 70 000 евро наличными. Шесть подозреваемых были арестованы в начале июня и находятся под стражей.
В ходе расследования в поле зрения попали еще двое мужчин, которые, как утверждается, были причастны к краже. Они были арестованы в конце июня и также находятся в тюрьме.
Опубликовано: Тарас Медведев
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