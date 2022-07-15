Чтобы не терять пульт от телевизора, умелец приделал к нему большой резиновый мячик

Брент Гарсиа уже устал от того, что жена просит его отыскать пульт от телевизора. Несносный пульт как будто просто создан для того, чтобы где-то теряться.

Вместо того, чтобы каждый раз обшаривать весь свой дом, житель Лас-Вегаса (Невада, США) приделал к пульту большой красный резиновый мячик.

Теперь пульт не потеряется, даже если попытаться нарочно зашвырнуть его между диванными подушками или под шкаф.

Мяч, так и бросающийся в глаза, всегда выдаст местоположение полезного устройства.