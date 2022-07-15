Добравшись до маминого телефона, малыш заказал новую мебель и предметы интерьера
Мадху Кумар и её супруг, переехавшие в новый дом в Нью-Джерси (США), немало удивились, когда начали получать коробки с мебелью и предметами интерьера.
Ничего из этого муж с женой не покупали, а потому всё новые посылки из магазина «Walmart» их немало озадачивали.
Но под конец родители разгадали загадку и посмеялись, ведь покупателем оказался их сынишка, которому скоро исполнится 2 года.
Малыш добрался до маминого телефона и умудрился открыть приложение «Walmart».
Мать семейства и впрямь выбрала там товары, которые отметила как желаемые.
Сын случайно активировал опцию заказа, после чего Мадху и её муж получили товаров на сумму около 2000 долларов.
К счастью, супруги выяснили, что «Walmart» без возражений примет всё обратно и вернёт им деньги.
Правда, родители решили оставить кое-что из заказанного на память о том, как их любимый малыш впервые в жизни занялся шопингом.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Организованная группа продала краденые автозапчасти из ФРГ на $3 млн
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Автомобилист, справлявший нужду на обочине, попал в приложение «Google Maps»
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине