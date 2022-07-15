Добравшись до маминого телефона, малыш заказал новую мебель и предметы интерьера

Мадху Кумар и её супруг, переехавшие в новый дом в Нью-Джерси (США), немало удивились, когда начали получать коробки с мебелью и предметами интерьера.

Ничего из этого муж с женой не покупали, а потому всё новые посылки из магазина «Walmart» их немало озадачивали.

Но под конец родители разгадали загадку и посмеялись, ведь покупателем оказался их сынишка, которому скоро исполнится 2 года.

Малыш добрался до маминого телефона и умудрился открыть приложение «Walmart».

Мать семейства и впрямь выбрала там товары, которые отметила как желаемые.

Сын случайно активировал опцию заказа, после чего Мадху и её муж получили товаров на сумму около 2000 долларов.

К счастью, супруги выяснили, что «Walmart» без возражений примет всё обратно и вернёт им деньги.

Правда, родители решили оставить кое-что из заказанного на память о том, как их любимый малыш впервые в жизни занялся шопингом.