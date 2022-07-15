Opel на полтора года раньше прекращает производство популярной модели Insignia
Opel уже в этом году прекратит производство своей топ-модели Insignia на своем главном заводе в Рюссельсхайме.
Соответствующую информацию подтвердил в пятницу представитель материнской компании Opel Stellantis.
Автомобиль среднего класса, который был разработан в рамках проектов General Motors.
С 2017 года он поставляется исключительно с двигателями внутреннего сгорания, и больше не будет производиться, сообщил портал Business Insider.
Завод в Рюссельсхайме теперь будет полностью загружен производством Opel Astra и родственной ему модели DS4.
«Надстройка Insignia с неэлектризуемой платформой способствует более быстрому наращиванию производства Astra», - заверил представитель.
Дочерняя компания Stellantis еще не представила модель-преемницу Insignia. Однако компания объявила, что электрические варианты будут предлагаться во всех сериях с 2024 года. Ранее эта дата интерпретировалось, как срок окончания производства Insignia.
Опубликовано: Тарас Медведев
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