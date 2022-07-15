В субботу в немецком Майнце неонацисты собираются на марш, но могут с него не вернуться

Правая экстремистская партия призвала к демонстрации в Майнце в эту субботу, вызвав широкий протест.

Более 60 организаций зарегистрировали три контрдемонстрации и одиннадцать митингов.

«До сих пор гражданскому обществу Майнца всегда удавалось предотвращать подобные марши», — сказала Сюзанна Вагнер из DGB Rheinhessen-Nahe.

По данным мэрии, партия «Новая сила» (NSP), первоначально возникшая в Эрфурте, зарегистрировала для своего собрания до 100 участников. Претенденты пройдут под девизом: «Боевая культура – верни свой город и свою страну».

Министерство внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц охарактеризовало NSP как «явно неонацистскую». Их программа была «сформирована идеей биологического, народного национализма, типичного для неонацистской партии».

Альянс «Нет маршу нацистов в Майнце ! Мы стоим на пути!» состоит из антирасистских инициатив, профсоюзов и партий. Кроме того, антифа-группы из нескольких городов Германии призвали к блокадам под девизом «Разоружить боевую культуру правых». Власти ожидают около 3000 контрдемонстрантов.

Чтобы обезопасить зарегистрированные собрания, полиция объявила о перекрытии дорог в центре города.

Мэр Майкл Эблинг заявил в пятницу в видеообращении в Twitter, что если «нацистские лозунги» появятся в городе, «тогда для меня и для всех жителей Майнца есть только один ответ: остановитесь. Мы этого не хотим». Он был бы счастлив, если бы в субботу «многие восстали против ненависти и против расизма».