В субботу в немецком Майнце неонацисты собираются на марш, но могут с него не вернуться
Правая экстремистская партия призвала к демонстрации в Майнце в эту субботу, вызвав широкий протест.
Более 60 организаций зарегистрировали три контрдемонстрации и одиннадцать митингов.
«До сих пор гражданскому обществу Майнца всегда удавалось предотвращать подобные марши», — сказала Сюзанна Вагнер из DGB Rheinhessen-Nahe.
По данным мэрии, партия «Новая сила» (NSP), первоначально возникшая в Эрфурте, зарегистрировала для своего собрания до 100 участников. Претенденты пройдут под девизом: «Боевая культура – верни свой город и свою страну».
Министерство внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц охарактеризовало NSP как «явно неонацистскую». Их программа была «сформирована идеей биологического, народного национализма, типичного для неонацистской партии».
Альянс «Нет маршу нацистов в Майнце ! Мы стоим на пути!» состоит из антирасистских инициатив, профсоюзов и партий. Кроме того, антифа-группы из нескольких городов Германии призвали к блокадам под девизом «Разоружить боевую культуру правых». Власти ожидают около 3000 контрдемонстрантов.
Чтобы обезопасить зарегистрированные собрания, полиция объявила о перекрытии дорог в центре города.
Мэр Майкл Эблинг заявил в пятницу в видеообращении в Twitter, что если «нацистские лозунги» появятся в городе, «тогда для меня и для всех жителей Майнца есть только один ответ: остановитесь. Мы этого не хотим». Он был бы счастлив, если бы в субботу «многие восстали против ненависти и против расизма».
Опубликовано: Тарас Медведев
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