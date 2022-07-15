Россия не разрешит иностранным банкам продавать свои активы

Банки иностранных резидентов не смогут продать активы, пока не разрешится ситуация с российскими активами за рубежом.

Напомним, что из-за финансовых санкций активы Центробанка и «дочек» российских банков в недружественных РФ странах заморожены и часто подвергаются правовому беспределу. Европейские политики, к примеру, призвали передать эти активы Украине.

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать обращения, будем отклонять», — предупредил замглавы Минфина РФ Моисеев.

По неофициальной информации целый ряд иностранных банков стремится вывести свои активы из России, но удалось это лишь единицам.