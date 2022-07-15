Украинские солдаты обстреляли село Дроновка в Курской области
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил об миномётном обстреле украинской стороной российского села Дроновка.
В пятницу вечером, 15 июля 2022 года, глава Курской области РФ Роман Старовойт сообщил в пресс-релизе о том, что бойцы ВСУ выпустили из миномётов более двадцати пяти снарядов по курскому селу Дроновка.
Старовойт уточнил, что в результате попадания украинских мин по территории курского села, в населённом пункте Дроновка были обнаружены повреждения в зданиях школы, медпункта, сельсовета, дома культуры, магазина. Помимо прочего, жители Дроновки остались без электричества из-за повреждения ЛЭП. В настоящее время все подробности случившегося уточняются представителями различных ведомств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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