Песков прокомментировал увольнение Рогозина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков пролил свет на увольнение Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса».

«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — отметил Песков.

При этом Песков заверил, что отставка Рогозина не связана с выполнением им профессиональных обязанностей.

Напомним, что сегодня (15 июля) президент Путин своим указом освободил Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос», назначив на нее Юрия Борисова. Указ вступил в силу со дня его подписания.