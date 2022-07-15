Песков прокомментировал увольнение Рогозина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков пролил свет на увольнение  Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса».

«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — отметил Песков.

При этом Песков заверил, что отставка Рогозина не связана с выполнением им профессиональных обязанностей.

Напомним, что сегодня  (15 июля) президент Путин своим  указом освободил Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос», назначив на нее Юрия Борисова. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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