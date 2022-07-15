Песков прокомментировал увольнение Рогозина
Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков пролил свет на увольнение Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса».
«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — отметил Песков.
При этом Песков заверил, что отставка Рогозина не связана с выполнением им профессиональных обязанностей.
Напомним, что сегодня (15 июля) президент Путин своим указом освободил Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос», назначив на нее Юрия Борисова. Указ вступил в силу со дня его подписания.
Опубликовано: Тарас Медведев
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