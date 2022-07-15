"Химки" договорились с "Бийело Брдо" об аренде полузащитника Романа Мори Гбане
Соглашение между двумя клубами будет действовать до конца сезона 2022/23. Молодой перспективный футболист рассказал, как проходит адаптация в "Химках".
Соглашение между двумя клубами будет действовать до конца сезона 2022/23. Молодой перспективный футболист рассказал, как проходит адаптация в "Химках".
Роман Мори Гбане уверен, что быстро привыкнет к новым условиям работы, к команде, с которой уже "сложились отличные рабочие отношения", и к тренерскому штабу.
«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось перейти в клуб уровнем выше. Когда приехал в «Химки», мне все понравилось. Отличный коллектив, партнеры по команде, тренерский штаб. Считаю, что здесь смогу стать классным футболистом"
По мнению Романа, главный тренер верит в его потенциал, дает ему ценные советы, а само общение проходит в свободной форме.
Молодой начинающий футболист превыше всего ставит интересы команды, называя свои личные цели "второстепенными".
"Хочется провести отличный сезон, помочь «Химкам» добиться самых высоких результатов и расти индивидуально. Надеюсь, что у нас все получится"
До перехода в "Химки" 21-летний полузащитник представлял интересы Кот-д'Ивуара и Хорватии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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