"Химки" договорились с "Бийело Брдо" об аренде полузащитника Романа Мори Гбане

Соглашение между двумя клубами будет действовать до конца сезона 2022/23. Молодой перспективный футболист рассказал, как проходит адаптация в "Химках".

Соглашение между двумя клубами будет действовать до конца сезона 2022/23. Молодой перспективный футболист рассказал, как проходит адаптация в "Химках".

Роман Мори Гбане уверен, что быстро привыкнет к новым условиям работы, к команде, с которой уже "сложились отличные рабочие отношения", и к тренерскому штабу.

«Я искал команду, в которой смогу развиваться. Очень хотелось перейти в клуб уровнем выше. Когда приехал в «Химки», мне все понравилось. Отличный коллектив, партнеры по команде, тренерский штаб. Считаю, что здесь смогу стать классным футболистом"

По мнению Романа, главный тренер верит в его потенциал, дает ему ценные советы, а само общение проходит в свободной форме.

Молодой начинающий футболист превыше всего ставит интересы команды, называя свои личные цели "второстепенными".

"Хочется провести отличный сезон, помочь «Химкам» добиться самых высоких результатов и расти индивидуально. Надеюсь, что у нас все получится"

До перехода в "Химки" 21-летний полузащитник представлял интересы Кот-д'Ивуара и Хорватии.