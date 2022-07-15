После смерти Иваны Трамп, бывшей жены Дональда Трампа, журналисты оценили ее богатства
14 июля умерла бывшая жена Дональда Трампа Ивана. Ей было 73 года. Причины смерти пока не сообщаются.
Дональд Трамп сообщил журналистам, что его бывшая супруга скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Он сказал, что она была красивой и удивительной женщиной, прожила замечательную вдохновляющую жизнь.
Экс-президент отметил, что ее гордостью были дети: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она очень гордилась ими.
По информации Celebrity Net Worth, на момент смерти Иваны Трамп ее состояние оценивалось в 100 млн долларов.
После развода с Дональдом Трампом она стала владелицей их особняка в Гринвиче в штате Коннектикут, а также получила 25 млн долларов наличными плюс алименты в размере 650 000 долларов в год, пока всем троим детям не исполнится 18 лет.
Сейчас Дональдумладшему 44 года, Иванке Трамп 40 лет, а Эрику Трампу – 38.
Ивана Мари Зельничкова родилась в Бывшей Чехословакии в 1949 году в семье инженера и телефонистки. Она занималась лыжным спортом и была моделью.
В 1970-х годах Ивана переехала в США. С Дональдом Трампом она познакомилась во время поездки в Нью-Йорк, где работала моделью в программе по продвижению Олимпийских игр в Монреале и поженились в 1977 году. В 1992 году состоялся их развод.
Опубликовано: Светлана Репина
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