Проблемы с электроэнергией в Техасе затронули Toyota, Samsung, Tesla и другие крупные компании

Энергосистема Техаса не справляется с удовлетворением спроса на электроэнергию из-за длительной жары. Многие компании вынуждены сокращать потребление.

Автопроизводитель Toyota сокращает количество рабочих часов на своем заводе в Сан-Антонио. Предприятие останавливает производство до 14.00 и уменьшает число ночных смен.

Ранее Toyota планировала прервать работу на 5 дней, но впоследствии было решено добавить еще 2 дня. Это связано с нехваткой полупроводников.

Завод Toyota в Сан-Антонио производит пикапы, в том числе компактную модель Tacoma и полноразмерную Tundra. На предприятии работает около 2600 сотрудников.

Как и другие автопроизводители, Toyota сталкивается с нехваткой полупроводников из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией.

В Samsung Electronics Co Ltd. Сообщают, что внимательно следят за погодными условиями, контактируют с местными властями и сокращают потребление электроэнергии.

В General Motors Co говорят, что не сокращали производственные мощности, но уменьшили использование кондиционеров.

Tesla призвала клиентов избегать зарядки электромобилей в часы пик, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему Техаса.