Проблемы с электроэнергией в Техасе затронули Toyota, Samsung, Tesla и другие крупные компании
Энергосистема Техаса не справляется с удовлетворением спроса на электроэнергию из-за длительной жары. Многие компании вынуждены сокращать потребление.
Автопроизводитель Toyota сокращает количество рабочих часов на своем заводе в Сан-Антонио. Предприятие останавливает производство до 14.00 и уменьшает число ночных смен.
Ранее Toyota планировала прервать работу на 5 дней, но впоследствии было решено добавить еще 2 дня. Это связано с нехваткой полупроводников.
Завод Toyota в Сан-Антонио производит пикапы, в том числе компактную модель Tacoma и полноразмерную Tundra. На предприятии работает около 2600 сотрудников.
Как и другие автопроизводители, Toyota сталкивается с нехваткой полупроводников из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией.
В Samsung Electronics Co Ltd. Сообщают, что внимательно следят за погодными условиями, контактируют с местными властями и сокращают потребление электроэнергии.
В General Motors Co говорят, что не сокращали производственные мощности, но уменьшили использование кондиционеров.
Tesla призвала клиентов избегать зарядки электромобилей в часы пик, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему Техаса.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Мизинцев: ВСУ разместились в детских садах и школах ДНР
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Супермодель Ирина Шейк ответила западным пользователям на претензии к ее салату
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине