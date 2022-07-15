Супермодель Ирина Шейк ответила западным пользователям на претензии к ее салату

Знаменитая супермодель из России Ирина Шейк прокомментировала возмущение западных пользователей Instagram по поводу ее поста с салатом.

Шейк опубликовала в запрещенном в России Instagram пост о том, как она провела «среду по-русски».

Супермодель парилась в бане с веником и приготовила традиционный салат оливье. Одно из фото она подписала Russianzz on Wednaday, что, вероятно, означало Russians on Wednesday или «русские в среду».

Пользователей возмутила буква Z, и на Ирину обрушился шквал критики. После этого она удалила сторис.

Но интернет-пользователи на этом не остановились. Они стали писать в аккаунты Chanel, Louis Vuitton и других компаний, требуя отказаться от работы с Шейк.

Тогда супермодель опубликовала новую сторис. Она сообщила, что в ее посте не было никакого политического подтекста или скрытого смысла, а салат – это просто салат.

На недавнем саммите НАТО в Мадриде салат оливье убрали из меню. В Испании его называют «русским салатом», а новый вариант звучит как «традиционный салат».

При этом стоимость и ингредиенты блюда остались прежними. Салат готовили из зеленого горошка, картофеля, моркови и заправляли майонезом.