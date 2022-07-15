Супермодель Ирина Шейк ответила западным пользователям на претензии к ее салату
Знаменитая супермодель из России Ирина Шейк прокомментировала возмущение западных пользователей Instagram по поводу ее поста с салатом.
Шейк опубликовала в запрещенном в России Instagram пост о том, как она провела «среду по-русски».
Супермодель парилась в бане с веником и приготовила традиционный салат оливье. Одно из фото она подписала Russianzz on Wednaday, что, вероятно, означало Russians on Wednesday или «русские в среду».
Пользователей возмутила буква Z, и на Ирину обрушился шквал критики. После этого она удалила сторис.
Но интернет-пользователи на этом не остановились. Они стали писать в аккаунты Chanel, Louis Vuitton и других компаний, требуя отказаться от работы с Шейк.
Тогда супермодель опубликовала новую сторис. Она сообщила, что в ее посте не было никакого политического подтекста или скрытого смысла, а салат – это просто салат.
На недавнем саммите НАТО в Мадриде салат оливье убрали из меню. В Испании его называют «русским салатом», а новый вариант звучит как «традиционный салат».
При этом стоимость и ингредиенты блюда остались прежними. Салат готовили из зеленого горошка, картофеля, моркови и заправляли майонезом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Супермодель Ирина Шейк ответила западным пользователям на претензии к ее салату
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