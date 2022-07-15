Еда и алкогольные напитки: что с чем не сочетается

Застолье, напитки, все льется рекой. Почему же на следующий день так плохо нашему организму? Всему виной несовместимость некоторых продуктов питания с алкоголем. Разберёмся, что не стоит смешивать во время застолья.

Не для кого не секрет, что нужно внимательно следить за тем, какая еда миксуется с алкогольными напитками, иначе могут возникнуть неприятные последствия. Какие продукты не могут сочетаться с алкоголем.

1. Жирное копченое мясо и колбаса

Несмотря на все вкусности стола, нужно помнить, что печень не железная, а не всякий орган выдержит такое количество жирного, копченого и алкоголя. Смешивая мясо и напитки между собой печени приходится очень серьезно поработать, при этом она не успевает забрать все токсины с организма.

2. Маринады

Излишнее количество уксуса в салатах и овощах играет плохую шутку в перемешку с алкоголем. Маринад создает дополнительный груз на поджелудочную железу, что приводит к ее дисбалансу.Такое взаимодействие не будет идти на пользу для организма. По крайне мере если злоупотребить такой пищей.

3. Арбуз, дыня и виноград

Фрукты одно из первых, что ставят в качестве фуршета под шампанское и легкие вина. Но вот не многие задумываются о том, что фрукты - это процесс брожения, и в дополнение еще и алкоголь делают свое дело. Особенно это касается дыни, которая обладает сильными слабительными свойствами.

4. Свежие помидоры

Помидор как овощ вообще нуждается в одиночном поедании, и присутствующие там органические кислоты плохо сочетаются с огненными напитками, провоцируя метеоризм в желудке. Поэтому рекомендуется использовать его в переработанном вид.

5. Сладости

Превращение сладостей, сахаров и алкоголя в продукты метаболизма одинаковые. Но конечно же сахар свой цели достигнет намного быстрее, поэтому опьянение возникнет быстрее.

Данный список конечно можно еще дополнять, но простые меры недоедания за столом помогут вам лучше перенести застолье без вреда для организма.