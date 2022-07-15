Китайские журналисты заявили, что Соединённые Штаты Америки «одурачили» Европейский союз.

В пятницу, 15 июля 2022 года, китайский таблоид Global Times заявил, что правительство США тащит на дно Евросоюз, вынуждая вводить европейских лидеров новые санкции против Российской Федерации.

Журналист Сыци Цао утверждает, что ЕС не способен, в отличии от США, пережить антироссийские санкции, так как зависим от поставляемых Россией ресурсов. Примечательно, что китайский эксперт Ивэй Ван считает, что Европейский союз начал догадываться о том, что Соединённые Штаты «одурачили» всю Европу санкциями против РФ.