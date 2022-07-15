Байден не отказался от своего желания превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя

Президент США Байден не сожалеет, что угрожал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

15 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден во время своего турне по странам Ближнего Востока прибыл в Саудовскую Аравию, где местные СМИ задали американскому лидеру неудобный вопрос касательно его угроз восточной стране.

Байден с уверенностью заявил саудовским журналистам, что не сожалеет о том, что угрожал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после резонансного убийства журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Помимо этого Джо Байден отметил, что до сих пор уверен в причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству представителя прессы Хашукджи.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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