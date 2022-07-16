В Краснодарском крае потерпел крушение самолёт Ан-2, есть погибшие

В Новокубанском районе Краснодарского края в результате крушения самолёта Ан-2 погибли два человека.

В пятницу, 15 июля 2022 года, пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в Новокубанском районе потерпел крушение многоцелевой самолёт Ан-2.

Представители ведомства сообщают, что авиакатастрофа произошла в результате столкновения заходящего на посадку Ан-2 с линей электропередачи, что послужило причиной гибели двух человек.