В Краснодарском крае потерпел крушение самолёт Ан-2, есть погибшие
В Новокубанском районе Краснодарского края в результате крушения самолёта Ан-2 погибли два человека.
В пятницу, 15 июля 2022 года, пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в Новокубанском районе потерпел крушение многоцелевой самолёт Ан-2.
Представители ведомства сообщают, что авиакатастрофа произошла в результате столкновения заходящего на посадку Ан-2 с линей электропередачи, что послужило причиной гибели двух человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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