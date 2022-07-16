Британские туристы обманом получают огромные компенсации от турецких отелей

Суммы выплат достигают от 5 до 12 тысяч долларов, а их причина - "причиненный здоровью вред".

Отдыхающие из Туманного Альбиона "приспособились" выдумывать происходящие с ними несчастные случаи во время отдыха в турецких отелях, за что им выплачиваются огромные компенсации.

Действуют британцы по определенной схеме. Для отдыха они намеренно выбирают гостиницы Стамбула, Фетхие и Мармариса.

А перед отъездом специально пишут жалобы: на травмы, полученные в результате подскальзывания на мокром полу, на некачественную еду, на неочищенную воду бассейна и так далее.

После чего начинают шантажировать руководство отеля плохим обслуживанием и требовать денежные выплаты, компенсирующие нанесенный им ущерб.

В подтверждение они инсценируют падения на мокром полу, получают у медиков подтверждения расстройства желудка, подбрасывают в отели разных насекомых и фиксируют все это на камеру.

Полученные обманом выплаты полностью погашают затраты британцев на отдых в Турции - по факту, отпуск обходится лгунам совершенно бесплатно.

Поскольку в последнее время такие истории многократно увеличились, турецкие отельеры создали специальную ассоциацию, которая будет бороться с мошенниками и отстаивать доброе имя гостиниц.