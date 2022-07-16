С 15 июля россияне с бутылками из-под алкоголя в машине могут лишитья водительских прав

При перевозке пустых бутылок после отдыха на природе россиянам грозит штраф или даже лишение водительских прав. Новые рейды ГИБДД запущены с 15 июля.

Теперь инспекторы ДПС будут проверять наличие тары из-под алкоголя в машинах, особенно в вечернее и ночное время.

Под пристальное внимание попадут водители, которые возвращаются домой с отдыха на природе.

Пустые бутылки часто забирают с собой многие автомобилисты после отдыха на природе, чтобы не оставлять в лесу или у озера мусор.

Тару из-под спиртного везут в город, чтобы там выбросить. Вот с таким "приданым" теперь лучше не попадаться инспекторам ГИБДД.

Работники Госавтоинспекции вправе проверить багажник водителя. Обнаружив там указанные предметы, они могут потребовать медицинское освидетельствование.

Если владелец машины откажется это сделать, то он рискует лишиться водительских прав.

За вождение автомобиля в нетрезвом виде грозит лишение прав на два года и штраф до 30 тыс. руб.