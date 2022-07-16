Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи
Президент США Джо Байден заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда виновен в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
15 июля президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Ближнего Востока для налаживания дипломатических отношений, где в очередной раз оконфузился перед мировой общественностью.
Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда причастным к организации убийства представителя саудовской прессы Джамаля Хашукджи в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле четыре года назад.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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