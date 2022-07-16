Поп-звезде Рики Мартину грозит до 50 лет тюрьмы
Вскоре после обвинений, выдвинутых в Пуэрто-Рико в отношении поп-звезды Рики Мартина по поводу запретительного судебного приказа о домашнем насилии, раскрыта личность обвинителя.
Им оказался 21-летний племенник певца Деннис Санчес Мартин. Это сын сестры артиста Ванессы Мартин, которая тоже является певицей.
Деннис утверждает, что у него были романтические отношения с Рики Мартином по обоюдному согласию, но они закончились около двух месяцев назад.
По словам молодого человека, певец не слишком хорошо воспринял разрыв.
Парень говорит, что Рики Мартин начал появляться рядом с его домом, и это вызвало у него страх. Певец якобы постоянно звонил ему.
Санчес также утверждает, что во время их отношений имело место физическое и психологическое насилие. В связи со всем этим он обратился в суд.
Тяжба начнется 21 июля. В Пуэрто-Рико очень суровые законы в отношении инцеста. Если будет доказана вина артиста, ему грозит до 50 лет лишения свободы.
Представители певца заявили, что обвинения в отношении ложные и сфабрикованные. Они убеждены, что их клиент будет полностью оправдан, когда станут известны истинные факты по данному делу.
Опубликовано: Светлана Репина
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