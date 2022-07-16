Киану Ривз признался, что мечтает сыграть роль Бэтмена в старости
В своем интервью он рассказал, что готов играть и озвучивать этого супер-героя в кино и мультфильмах.
Известному канадскому актеру, режиссеру, музыканту и продюсеру уже посчастливилось озвучивать своего любимого персонажа в мультике "Суперпитомцы".
Киану признался, что любит Бэтмена во всех его воплощениях - в фильмах, мультфильмах, комиксах, и что озвучивать и играть этого персонажа - здорово.
И хотя сейчас Бэтмена в кино играет совсем другой актер - Роберт Паттисон, Ривз не исключил, что, возможно, в будущем продюсеры пригласят его на роль престаревающего супер-героя.
Об этом актер рассказал в интервью на ютуб-канале Extra.
Опубликовано: Наталья Павлова
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