Киану Ривз признался, что мечтает сыграть роль Бэтмена в старости

В своем интервью он рассказал, что готов играть и озвучивать этого супер-героя в кино и мультфильмах.

Известному канадскому актеру, режиссеру, музыканту и продюсеру уже посчастливилось озвучивать своего любимого персонажа в мультике "Суперпитомцы".

Киану признался, что любит Бэтмена во всех его воплощениях - в фильмах, мультфильмах, комиксах, и что озвучивать и играть этого персонажа - здорово.

И хотя сейчас Бэтмена в кино играет совсем другой актер - Роберт Паттисон, Ривз не исключил, что, возможно, в будущем продюсеры пригласят его на роль престаревающего супер-героя.

Об этом актер рассказал в интервью на ютуб-канале Extra.