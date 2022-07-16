Американские туристы осаждают бутики Парижа из-за падения евро
13 июля евро упал ниже доллара впервые за 20 лет на фоне опасений по поводу энергетического кризиса в Европе из-за проблем с поставками энергоносителей и роста цена на них.
Аналитики Barclays считают, что именно слабый евро привлек американских туристов и обеспечил рост европейского сектора предметов роскоши во втором квартале.
Укрепление доллара по отношению к евро способствовало четырехкратному росту расходов на туризм в Европе в сравнении с прошлым годом.
Сектор предметов роскоши особенно быстро оправился от пандемии, поскольку люди стремятся порадовать себя и потратить деньги, сэкономленные за время карантина.
Несмотря на большое количество магазинов европейских дизайнерских брендов в Нью-Йорке, американских покупателей притягивает Париж.
На этой неделе на парижской авеню Монтень, где представлены роскошные изделия Louis Vuitton, Chanel и Gucci, была целая толпа американских туристов.
Между тем в Китае, на крупнейшем в мире рынке предметов роскоши, продажи резко снизились из-за коронавирусных ограничений.
Компании по производству предметов роскоши Richemont и Burberry в пятницу сообщили о росте продаж в Европе, что помогло компенсировать падение более чем на 30% в Китае.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Масочный режим возвращается, в США близки к введению обязательного требования по ношению масок
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Диетологи назвали лучшие фрукты для снижения риска ожирения и диабета
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине