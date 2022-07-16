Американские туристы осаждают бутики Парижа из-за падения евро

13 июля евро упал ниже доллара впервые за 20 лет на фоне опасений по поводу энергетического кризиса в Европе из-за проблем с поставками энергоносителей и роста цена на них.

Аналитики Barclays считают, что именно слабый евро привлек американских туристов и обеспечил рост европейского сектора предметов роскоши во втором квартале.

Укрепление доллара по отношению к евро способствовало четырехкратному росту расходов на туризм в Европе в сравнении с прошлым годом.

Сектор предметов роскоши особенно быстро оправился от пандемии, поскольку люди стремятся порадовать себя и потратить деньги, сэкономленные за время карантина.

Несмотря на большое количество магазинов европейских дизайнерских брендов в Нью-Йорке, американских покупателей притягивает Париж.

На этой неделе на парижской авеню Монтень, где представлены роскошные изделия Louis Vuitton, Chanel и Gucci, была целая толпа американских туристов.

Между тем в Китае, на крупнейшем в мире рынке предметов роскоши, продажи резко снизились из-за коронавирусных ограничений.

Компании по производству предметов роскоши Richemont и Burberry в пятницу сообщили о росте продаж в Европе, что помогло компенсировать падение более чем на 30% в Китае.