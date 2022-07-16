Лиз Трасс придумала способ слезть с «газовой иглы» России

Министр иностранных дел Великобритании Трасс заявила, что знает как снизить зависимость Британии от России.

16 июля кандидат на пост премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании Лиз Трасс во время предвыборных теледебатов на телеканале Channel 4 ответила на вопрос касательно её виденья борьбы с ростом цен на газ.

Трасс считает, что выходом из ситуации с небывалым ростом цен на природный газ является строительство новых атомных электростанций, что является, по мнению министра иностранных дел Британии, спасением для туманного Альбиона.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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