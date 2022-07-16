Производители отказываются поставлять картофель фри преемнику McDonald's в России
Глава компании, которая сейчас управляет бывшей сетью ресторанов McDonald's в России, рассказал РБК-ТВ, ч то производители картофеля фри отказываются поставлять в страну свою продукцию.
Он также отметил, что попытки увеличить внутреннюю переработку картофеля вызывают определенные сложности.
Генеральный директор сети, которая сейчас работает под названием «Вкусно и точка», Олег Пароев говорит, что такое поведение характерно для всех крупных производителей картофеля фри.
Он пояснил, что заводы в дружественных и недружественных странах принадлежат 5-6 крупным компаниям. Их штаб-квартиры расположены в недружественных государствах, с чем и связан отказ от поставок.
К недружественным Россия относит все страны, которые ввели против нее санкции в связи с ситуацией на Украине.
Пароев пояснил, что в России в этом году не хватает определенного вида картофеля, из которого готовят данное блюдо. Перерабатывать картошку для приготовления фри могут всего несколько российских предприятий.
Ранее Пароев обещал, что высокие стандарты качества в ресторанах будут сохранены и даже улучшены, а потребители не заметят большой разницы с McDonald's.
Позднее компания признала, что сталкивается с нехваткой картофеля фри из-за плохого урожая в России.
Опубликовано: Светлана Репина
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