Производители отказываются поставлять картофель фри преемнику McDonald's в России

Глава компании, которая сейчас управляет бывшей сетью ресторанов McDonald's в России, рассказал РБК-ТВ, ч то производители картофеля фри отказываются поставлять в страну свою продукцию.

Он также отметил, что попытки увеличить внутреннюю переработку картофеля вызывают определенные сложности.

Генеральный директор сети, которая сейчас работает под названием «Вкусно и точка», Олег Пароев говорит, что такое поведение характерно для всех крупных производителей картофеля фри.

Он пояснил, что заводы в дружественных и недружественных странах принадлежат 5-6 крупным компаниям. Их штаб-квартиры расположены в недружественных государствах, с чем и связан отказ от поставок.

К недружественным Россия относит все страны, которые ввели против нее санкции в связи с ситуацией на Украине.

Пароев пояснил, что в России в этом году не хватает определенного вида картофеля, из которого готовят данное блюдо. Перерабатывать картошку для приготовления фри могут всего несколько российских предприятий.

Ранее Пароев обещал, что высокие стандарты качества в ресторанах будут сохранены и даже улучшены, а потребители не заметят большой разницы с McDonald's.

Позднее компания признала, что сталкивается с нехваткой картофеля фри из-за плохого урожая в России.