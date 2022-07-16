Пластический хирург назвал причины сухости локтей и коленей

Корень проблемы - почти полное отсутствие подкожной клетчатки и сальных желез в этих зонах.

Пластический хирург Александр Вдовин утверждает: чтобы избежать этой распространенной проблемы, нужен дополнительный уход за кожей в проблемных зонах.

К сухости коленей и локтей могут приводить различные заболевания - аутоиммунные, псориаз, заболевания щитовидки, сахарный диабет, недостаток железа в организме и другие.

Интересный факт - у здоровых людей проблема с локтями может возникать, если часто опираться ими о стол. Так что доктор рекомендует избавиться от этой привычки!

Также к сухости локтей приводят возрастные изменения, недостаток коллагена, авитаминоз, прием слишком горячего душа.

Чтобы справиться с неприятностью, достаточно использовать косметические средства - кремы для рук и лица, вазелин, натуральные масла (оливковое, абрикосовое, персиковое, из косточек винограда, карите).

Также нужно регулярно скрабировать локти и колени, чтобы удалить с них ороговевшую кожу, после чего наносить на эти места питательный крем.