ХАМАС нанёс массированный ракетный удар по городу Ашкелон в Израиле
Палестинская группировка сектора Газа открыла огонь по израильскому Ашкелону.
Поздно ночью в субботу, 16 июля 2022 года, палестинские исламисты движения ХАМАС открыли ракетный огонь из Сектора газа по израильскому городу Ашкелон, где без остановки работает сирена воздушной тревоги.
Ряд зарубежных СМИ сообщают, что система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» перехватывает все запущенные палестинцами из Сектора газа ракеты. Подробности произошедшего выясняются компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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