Диетологи назвали лучшие фрукты для снижения риска ожирения и диабета
Фрукты очень полезны для здоровья, но большинство людей не ест их в достаточном количестве. Между тем фрукты могут снизить риск воспаление, улучшить состояние костей и способст вовать потере веса.
И это еще не все. В журнале Food Research International опубликованы результаты нового исследования, согласно которым фрукты с высоким содержанием полифенолов снижают риск диабета и ожирения.
Полифенолы – это растительные соединения, которые выполняют функции антиоксидантов в организме. Они защищают ткани от окислительного стресса и связанных с ним заболеваний, например, рака и ишемии сердца.
Исследователи также выяснили, что полифенолы влияют на хронические нарушения обмена веществ, включая ожирение и сахарный диабет.
Эти соединения регулируют гормоны голода, помогают сократить потребление пищи и снизить риск ожирения. Они участвуют в окислении жирных кислот и помогают расщеплять жиры.
Ожирение – это не только набор веса, но и повышение риска различных заболеваний, включая сахарный диабет.
Фактически ожирение является хроническим воспалением, при котором снижается резистентность к инсулину и возрастает вероятность развития диабета.
Самое большое количество полифенолов содержится в чернике и черной смородине, в ежевике и бузине, а также в яблоках.
Опубликовано: Светлана Репина
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