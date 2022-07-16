Масочный режим возвращается, в США близки к введению обязательного требования по ношению масок

Во всем мире растет количество случаев заражения COVID-19. В Лос-Анджелесе может быть введен масочный режим.

Директор общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер отмечает, что сейчас очень много случаев передачи вируса.

Она считает, что в таких условиях необходимо задействовать все инструменты: тесты, вакцины, терапевтические средства, маски и дистанциорование.

Феррер заявила, что разумные и оправданные меры предосторожности могут замедлить распространение вируса. Это касается и ношение масок в помещениях.

Если в течение двух предстоящих недель существенного изменения показателей госпитализации не произойдет, масочный режим в Лос-Анджелесе будет введен автоматически.

На днях высокопоставленные чиновники американской системы здравоохранения говорили о быстром распространении коронавируса, но заявляли, что имеющиеся инструменты позволяют справиться с ситуацией.

На данный момент в США 65% случаев заражения приходится на подвариант омикрона ВА.5.

При этом данные нельзя назвать полными, поскольку многие люди делают тесты дома. Такие случаи не включаются в статистику.