Италия может обрушить периферию еврозоны из-за своего огромного госдолга
Десять лет назад Марио Драги пообещал спасти евро, во что бы то ни стало. На данный момент Италия переживает долговой кризис, а премьер-министр пытается уйти в отставку.
Инвесторы не уверены, что некоторые страны еврозоны смогут продолжать обслуживать свои долги. Цифры увеличились во время пандемии и стали еще более дорогими для рефинансирования.
Причина кризиса заключается в длительном отсутствии экономического роста в Италии. При этом страна может обрушить периферию еврозоны, поскольку ее госдолг в 2,5 трлн евро больше, чем у четырех других стран вместе взятых.
Десять лет назад президент ЕЦБ пообещал, что евро будет спасен. Эти слова актуальны и сейчас, пока на рынках сохраняется относительное спокойствие в ожидании снижения стоимости заимствований регулятором.
Сейчас разрабатывается новая схема покупки облигаций. Однако это, вероятно, станет лишь временным решением.
Главный экономист LBBW говорит, что Италия отставала в росте на протяжении двух десятилетий. Финансовая ситуация – не причина, а следствие этой слабости.
В свое время при финансовой поддержке международных кредиторов Португалия исправила свой бюджет, Испания и Ирландия навели порядок в своих банковских секторах, Греция провела реформы, в том числе в своих пенсионных системах, рынке труда и регулировании продуктов.
Это позволило странам запустить рост своих экономик, а Италия не сделала ничего подобного.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Масочный режим возвращается, в США близки к введению обязательного требования по ношению масок
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Диетологи назвали лучшие фрукты для снижения риска ожирения и диабета
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине