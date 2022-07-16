Италия может обрушить периферию еврозоны из-за своего огромного госдолга

Десять лет назад Марио Драги пообещал спасти евро, во что бы то ни стало. На данный момент Италия переживает долговой кризис, а премьер-министр пытается уйти в отставку.

Инвесторы не уверены, что некоторые страны еврозоны смогут продолжать обслуживать свои долги. Цифры увеличились во время пандемии и стали еще более дорогими для рефинансирования.

Причина кризиса заключается в длительном отсутствии экономического роста в Италии. При этом страна может обрушить периферию еврозоны, поскольку ее госдолг в 2,5 трлн евро больше, чем у четырех других стран вместе взятых.

Десять лет назад президент ЕЦБ пообещал, что евро будет спасен. Эти слова актуальны и сейчас, пока на рынках сохраняется относительное спокойствие в ожидании снижения стоимости заимствований регулятором.

Сейчас разрабатывается новая схема покупки облигаций. Однако это, вероятно, станет лишь временным решением.

Главный экономист LBBW говорит, что Италия отставала в росте на протяжении двух десятилетий. Финансовая ситуация – не причина, а следствие этой слабости.

В свое время при финансовой поддержке международных кредиторов Португалия исправила свой бюджет, Испания и Ирландия навели порядок в своих банковских секторах, Греция провела реформы, в том числе в своих пенсионных системах, рынке труда и регулировании продуктов.

Это позволило странам запустить рост своих экономик, а Италия не сделала ничего подобного.