Некрепкий алкоголь помогает предотвратить сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания

Для тех, кому за 40 лет, допустимая дневная доза алкогольных напитков увеличивается по мере взросления.

К такому выводу пришла интернациональная команда исследователей, работающая под руководством медицинской школы Вашингтонского университета.

Учеными было проанализировано потребление алкоголя жителями из 204 стран возрастом от 15 до 95 лет и влияние этого потребления на здоровье.

Было выяснено, что если для молодых людей алкогольные напитки почти полностью противопоказаны, то людям после 40 лет их нужно употреблять. И чем старше человек становится, тем больше ему можно выпивать, но в разумных пределах.

Допустимый уровень приема алкоголя повышается в течение всей жизни. Это обусловлено разными причинами смертности в разных возрастах и болезнями, характерными только для старших поколений.