Некрепкий алкоголь помогает предотвратить сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания
Для тех, кому за 40 лет, допустимая дневная доза алкогольных напитков увеличивается по мере взросления.
К такому выводу пришла интернациональная команда исследователей, работающая под руководством медицинской школы Вашингтонского университета.
Учеными было проанализировано потребление алкоголя жителями из 204 стран возрастом от 15 до 95 лет и влияние этого потребления на здоровье.
Было выяснено, что если для молодых людей алкогольные напитки почти полностью противопоказаны, то людям после 40 лет их нужно употреблять. И чем старше человек становится, тем больше ему можно выпивать, но в разумных пределах.
Допустимый уровень приема алкоголя повышается в течение всей жизни. Это обусловлено разными причинами смертности в разных возрастах и болезнями, характерными только для старших поколений.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Масочный режим возвращается, в США близки к введению обязательного требования по ношению масок
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Диетологи назвали лучшие фрукты для снижения риска ожирения и диабета
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине