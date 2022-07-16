Huawei ищет высококвалифицированных инженеров, чтобы обойти американские санкции

Закрытое подразделение Huawei Technologies Co., которое производит микросхемы, нанимает большое количество инженеров высокой квалификации. Им предстоит разработать ПО для проектирования полупроводников.

Сейчас лидерами в этой области являются американские Cadence Design Systems Inc. и Synopsys Inc.

Китайский технологический гигант лишился доступа к технологиям из-за санкций США. Теперь в США объявили о 50 вакансия, связанных с вычислительными и производственными технологиями следующего поколения. Это говорит о попытке компании разработать собственные технологические решения.

Речь идет о разработке инструментов проектирования микросхем. Из-за санкций китайская компания не может покупать такие продукты у Cadence Design Systems Inc. или Synopsys Inc.

Вашингтон внес Huawei в черный список организаций, угрожающих национальной безопасности страны.

Пока компания вынуждена довольствоваться устаревшим программным обеспечением EDA и местными альтернативами.

В описании вакансий сказано, что Huawei ищет сотрудников, способных обеспечить прорыв в технологиях базовых микросхем.

США ужесточает доступ Китая к новейшим технологиям производства микросхем спустя годы после того, как администрация Трампа впервые запретила Huawei получать самые передовые чипсеты и программное обеспечение.