НАСА удалось сфотографировать кольца и спутники Юпитера, на одном из них могут жить инопланетяне
С помощью телескопа Джеймса Уэбба НАСА сделало удивительно четкие снимки Юпитера. На них планета показана в мельчайших деталях.
Рядом с ней находятся спутники Европа, Фива и Метида. По мнению ученых, на Европе под толстой ледяной коркой скрывается океан с соленой водой, в котором могут жить инопланетяне.
На некоторых изображениях видны кольца Юпитера. Они состоят из частиц пыли, выброшенных в космос при столкновении метеоритов с ближайшими спутниками.
Об их существовании стало известно, когда космический корабль «Вояджер» пролетел мимо Юпитера в 1979 году и увидел силуэты колец на фоне Солнца.
Слева от Большого красного пятна Юпитера видна тень Европы. Планетолог из команды НАСА JWST Стефани Милам говорит, что изображения оказались более четкими и яркими, чем ожидали ученые.
Изображения с полосами атмосферы Юпитера получены при помощи фильтра для коротких световых волн. Для съемки самой планеты использовался длинноволновой фильтр.
Исследователи решили убедиться в том, что телескоп способен находить и отслеживать звезды на фоне ярких объектов вроде Юпитера.
Благодаря специальной фокусировке телескопа стало видно, как мимо проходят Юпитер и Европа.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
В китайском Ухане открылся магазин Hermès, который за сутки заработал 4,45 млрд долларов
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Евросоюз обещает скорое завершение переговоров с Ираном, но ядерная сделка может не состояться
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине