НАСА удалось сфотографировать кольца и спутники Юпитера, на одном из них могут жить инопланетяне

С помощью телескопа Джеймса Уэбба НАСА сделало удивительно четкие снимки Юпитера. На них планета показана в мельчайших деталях.

Рядом с ней находятся спутники Европа, Фива и Метида. По мнению ученых, на Европе под толстой ледяной коркой скрывается океан с соленой водой, в котором могут жить инопланетяне.

На некоторых изображениях видны кольца Юпитера. Они состоят из частиц пыли, выброшенных в космос при столкновении метеоритов с ближайшими спутниками.

Об их существовании стало известно, когда космический корабль «Вояджер» пролетел мимо Юпитера в 1979 году и увидел силуэты колец на фоне Солнца.

Слева от Большого красного пятна Юпитера видна тень Европы. Планетолог из команды НАСА JWST Стефани Милам говорит, что изображения оказались более четкими и яркими, чем ожидали ученые.

Изображения с полосами атмосферы Юпитера получены при помощи фильтра для коротких световых волн. Для съемки самой планеты использовался длинноволновой фильтр.

Исследователи решили убедиться в том, что телескоп способен находить и отслеживать звезды на фоне ярких объектов вроде Юпитера.

Благодаря специальной фокусировке телескопа стало видно, как мимо проходят Юпитер и Европа.