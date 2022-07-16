В китайском Ухане открылся магазин Hermès, который за сутки заработал 4,45 млрд долларов
В престижном торговом центре Heartland 66 в китайском Ухане открылся магазин Hermès, который сразу же собрал целую толпу богатых VIP-клиентов.
На открытие были приглашены только 50 человек. Однако итоговая прибыль за день работы магазина составила 4,5 млрд долларов.
Покупатели приобретали сумки Birkin и Kelly и охотно демонстрировали их в соцстеях. У некоторых было множество пакетов с покупками.
Новый бутик украшен керамической плиткой с оттенком охры. На первом этаже предлагаются изделия их кожи и шелка, мужская одежда и обувь.
В магазине представлены одежда для женщин, товары для дома, ювелирные украшения, часы и другие виды продукции.
VIP-залы отделаны шелковыми панелями, на которые вручную нанесены абстрактные узоры.
В сентябре прошлого года бутик Hermès открылся в Шэньчжэне. По словам местных жителей, на открытии было еще больше людей, чем в Ухане.
По прогнозам аналитиков, продажи предметов роскоши в текущем году увеличатся как минимум на 5%.
Опубликовано: Светлана Репина
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