В китайском Ухане открылся магазин Hermès, который за сутки заработал 4,45 млрд долларов

В престижном торговом центре Heartland 66 в китайском Ухане открылся магазин Hermès, который сразу же собрал целую толпу богатых VIP-клиентов.

На открытие были приглашены  только 50 человек. Однако итоговая прибыль за день работы магазина составила 4,5 млрд долларов.

Покупатели приобретали сумки Birkin и Kelly и охотно демонстрировали их в соцстеях. У некоторых было множество пакетов с покупками.

Новый бутик украшен керамической плиткой с оттенком охры. На первом этаже предлагаются изделия их кожи и шелка, мужская одежда и обувь.

В магазине представлены одежда для женщин, товары для дома, ювелирные украшения, часы и другие виды продукции. 

VIP-залы отделаны шелковыми панелями, на которые вручную нанесены абстрактные узоры. 

В сентябре прошлого года бутик Hermès открылся в Шэньчжэне. По словам местных жителей, на открытии было еще больше людей, чем в Ухане.

По прогнозам аналитиков, продажи предметов роскоши в текущем году увеличатся как минимум на 5%.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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