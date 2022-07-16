Диетологи назвали лучшую ягоду для похудения
Ягоды богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Это незаменимый продукт для тех, кто хочет похудеть. Но одна из ягод особенно хорошо помогает боротьс с лишним весом.
Диетолог Академии питания и диетологии Роксана Эсхани говорит, что ягоды превосходят все фрукты по содержанию пищевых волокон. Они медленнее перевариваются и обеспечивают чувство сытости.
Ягода, которая дает максимальный эффект в похудении – это малина. Она содержит множество маленьких семян, в которых присутствует клетчатка.
Продукты с высоким содержанием клетчатки обеспечивают медленное выделение энергии в кровь и позволяют поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
В чашке малины – 53% дневной нормы витамина С, который поддерживает иммунитет. Большая часть углеводов в ней приходится на клетчатку, а низкая калорийность дает дополнительный эффект.
Малина – прекрасная замена сладкому, возможность съедать меньше высококалорийной пищи. Ягоды можно добавлять в смузи, есть их с пудингами или йогуртами, с хлопьями или овсянкой.
При желании можно приготовить джем. Для этого нужно размять малину и дать ей настояться. Через определенное время масса загустеет.
Смесь замороженной малины с бананом станет прекрасной альтернативой мороженому. Ягоды можно добавлять и в салаты.
Опубликовано: Светлана Репина
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