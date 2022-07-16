Тайвань обвинил китайского поставщика Apple Inc в краже коммерческой тайны
Тайваньская прокуратура обвинила китайского поставщика Apple Inc в краже коммерческой тайны у местной компании, а также в переманивании ее сотрудникам. Обвинения предъявлены 14 людям.
Прокуратура Нью-Тайбэя на протяжении полутора лет проводила расследование, в ходе которого было установлено, что китайская компания Luxshare Precision Industry Co Ltd намерена войти в производственную цепочку Apple и получать заказы.
Для этого Luxshare переманивала исследователей и разработчиков из тайваньской Catcher Technology Co Ltd, что принесло последней значительные убытки.
Такие действия в Luxshare предпринимали, чтобы быстрее построить заводы по массовому производству чехлов для iPhone, iPad и другой продукции.
14 лицам предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием, использовании коммерческой тайны за границей.
Компания Catcher, производящая чехлы для iPhone и iPad, заявила в своем заявлении, что продолжает внедрять и оптимизировать защиту коммерческой тайны и прав интеллектуальной собственности и будет расследовать все, что нарушает ее права и интересы.
В мае тайваньские власти провели обыски в 10 компаниях или их научно-исследовательских центрах, работающих на Тайване без одобрения, подозреваемых в незаконном переманивании инженеров по микросхемам и других технических талантов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
В китайском Ухане открылся магазин Hermès, который за сутки заработал 4,45 млрд долларов
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Евросоюз обещает скорое завершение переговоров с Ираном, но ядерная сделка может не состояться
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине