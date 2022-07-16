Тайвань обвинил китайского поставщика Apple Inc в краже коммерческой тайны

Тайваньская прокуратура обвинила китайского поставщика Apple Inc в краже коммерческой тайны у местной компании, а также в переманивании ее сотрудникам. Обвинения предъявлены 14 людям.

Прокуратура Нью-Тайбэя на протяжении полутора лет проводила расследование, в ходе которого было установлено, что китайская компания Luxshare Precision Industry Co Ltd намерена войти в производственную цепочку Apple и получать заказы.

Для этого Luxshare переманивала исследователей и разработчиков из тайваньской Catcher Technology Co Ltd, что принесло последней значительные убытки.

Такие действия в Luxshare предпринимали, чтобы быстрее построить заводы по массовому производству чехлов для iPhone, iPad и другой продукции.

14 лицам предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием, использовании коммерческой тайны за границей.

Компания Catcher, производящая чехлы для iPhone и iPad, заявила в своем заявлении, что продолжает внедрять и оптимизировать защиту коммерческой тайны и прав интеллектуальной собственности и будет расследовать все, что нарушает ее права и интересы.

В мае тайваньские власти провели обыски в 10 компаниях или их научно-исследовательских центрах, работающих на Тайване без одобрения, подозреваемых в незаконном переманивании инженеров по микросхемам и других технических талантов.