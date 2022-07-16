НАСА подписало соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом
НАСА и российское космического агентство Роскосмос подписали соглашение об интеграции полетов на Международную космическую станцию.
Этот документ позволяет российским астронавтам летать на американских космических кораблях, а американским – на российских «Союзах».
В Роскосмосе отмечают, что соглашение будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС, а также исследованию космического пространства в мирных целях.
В НАСА говорят, что первые комплексные полеты по новому соглашению состоятся в сентябре. Американский астронавт Фрэнк Рубио отправится на космическую станцию с космодрома Байконур.
Взамен космонавт Анна Кикина присоединится к двум американским астронавтам и японскому астронавту в полете SpaceX Crew Dragon к орбитальной лаборатории, стартующей из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.
Кикина, инженер и единственная женщина в действующем отряде космонавтов России, должна стать первой россиянкой, совершившей полет на капсуле SpaceX Crew Dragon.
Она готовилась к миссии в штаб-квартире астронавтов НАСА в Хьюстоне, пока шли переговоры по соглашению.
НАСА заявило, что наличие на борту космической станции как минимум одного россиянина и одного американца имеет решающее значение для поддержания работы лаборатории.
Опубликовано: Светлана Репина
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